Le ultime su Atalanta-Udinese - Dubbio Ilicic, attacco Pussetto-Lasagna

Un'altra partita al lunedì per l'Atalanta, dopo la vittoria contro il Napoli ora è l'Udinese, stavolta allo stadio di Bergamo, a tentare di frenare la marcia nerazzurra. Una sfida importante per entrambe le squadre perché ancora in corsa con degli obiettivi, pur diversi: da una parte la Champions League, dall'altra l'allontanarsi dalla zona rossa il più velocemente possibile.

Le ultime sull'Atalanta - Giornata di riposo per i nerazzurri dopo le fatiche di Coppa Italia, ma con il dubbio Ilicic dopo la sostituzione di ieri sera. Possibile una riacutizzazione del dolore precedente e una esclusione precauzionale lunedì, ma sarà valutato nei prossimi giorni.

Le ultime sull'Udinese - Nuytinck è recuperato ma probabilmente andrà in panchina, mentre in avanti saranno scelti Lasagna e Pussetto. Per il resto De Paul agirà in mediana, con D'Alessandro a destra. Mandragora dovrebbe trovare un posto da titolare.

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1) - Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Pasalic, Gomez; Zapata.

Udinese (3-5-2) - Musso; Stryger, De Maio, Samir; D’Alessandro, De Paul, Sandro, Mandragora, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto.