Le ultime su Atalanta-Udinese: torna Caldara, emergenza per Oddo

Atalanta-Udinese arrivano alla sfida in due stati di forma completamente diversi, con gli orobici reduci da un notevole 5-0 al Bentegodi che rilancia le ambizioni europee. Al contrario i friulani sono in caduta libera con cinque sconfitte consecutive. La zona retrocessione, per ora, è lontana ma il rischio di essere risucchiati si fa concreto:

Le ultime sull'Atalanta - Gasperini senza Ilicic, Rizzo e Spinazzola. Rispetto alla gara contro l'Hellas potrebbe essere avanzato sulla trequarti Cristante al posto dello sloveno, mentre Gosens è il favorito sulla sinistra. Convocato Caldara, il difensore potrebbe riprendersi il suo posto al centro della difesa: nelle ultime sette partite ha giocato solo una volta.

Le ultime sull'Udinese - Molti assenti tra i bianconeri: Hallfreddson e Angella sono gli ultimi ad aggiungersiu alla lista, che comprende anche Behrami, Fofana e Lasagna, oltre a Barak squalificato. Si va verso il 3-5-2 con Ingelsson al posto di Hallfredsson e De Paul ad affiancare uno fra Perica e Maxi Lopez davanti.

Le probabili formazioni

ATALANTA: Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Hateboer; Cristante; Petagna, Gomez.

UDINESE: Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Ingelsson, Balic, Jankto, Adnan; De Paul, Maxi Lopez.