Le ultime su Benevento-Atalanta: dubbio Parigini-Brignola per De Zerbi

Benevento-Atalanta La prima partita della giornata sarà quella del Vigorito tra Benevento e Atalanta. I sanniti non possono sbagliare se vogliono continuare a cullare il sogno salvezza mentre la squadra di Gasperini ha bisogno dei tre punti per inseguire la qualificazione in Europa League. Queste le probabili formazioni della sfida:

BENEVENTO (4-4-2) : Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Venuti; Djuricic, Sandro, Viola, Parigini; Diabatè, Iemmello. Allenatore: Roberto De Zerbi

ATALANTA (3-4-2-1) : Berisha; Mancini, Caldara, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Cristante, Gomez; Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini