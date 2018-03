Le ultime su Benevento-Cagliari: Sandro in recupero. Han o Farias

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta di Firenze, il Benevento prosegue nella disperata corsa salvezza e lo fa ospitando il Cagliari di Diego Lopez. Roberto De Zerbi ritrova Sandro ma il brasiliano non è al top: sarà valutato domani in vista della gara di domenica, certo di un posto è Viola nel 4-2-3-1 campano con Memushaj prima alternativa. Coda ancora verso una maglia da titolare, sulla trequarti scalpita D'Alessandro ma anche lui non è al cento per cento. Con Joao Pedro sospeso per la questione doping da Nado Italia, i sardi dovrebbero riproporre il 3-5-2 con il solito dubbio Romagna-Andreolli per completare il terzetto difensivo con Castan e Ceppitelli davanti a Cragno. Nel tandem offensivo, Farias o Han con Pavoletti, Lykogiannis non è al top. Si scalda Miangue.

Benevento (4-2-3-1): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Viola, Sandro (Memushaj); Guilherme, Djuricic, Brignola (D'Alessandro, Lombardi); Coda.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Romagna (Andreolli), Castan, Ceppitelli; Faragò, Padoin, Barella, Ionita, Lykogiannis (Miangue); Farias (Han), Pavoletti.