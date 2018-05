Le ultime su Benevento-Genoa: fioccano le assenze. Lamanna dal 1'

Già retrocesso in Serie B, il Benevento è agli ultimi centottanta minuti in Serie A. Sarà dunque una gara libera da pressioni, per i campani e pure per il Genoa già salvo. L'occasione per tanti giocatori della formazione di Roberto De Zerbi per continuare a restare in vetrina: Diabatè, in attacco, che sarà affiancato da Coda visto lo stop per squalifica a Iemmello. Poi Sandro in mediana al fianco di Viola, che è proprio cercato dal Grifone. Tantissimi gli assenti in infermeria, il dubbio è dietro tra Letizia e Venuti. Nei liguri, out Perin per infortunio, giocherà Lamanna tra i pali. Fuori pure Laxalt, Pereira, Bessa e Rigoni, con questi ultimi che erano in dubbio fino alla diramazione della lista dei convocati. Difesa a tre per Davide Ballardini con El Yamiq dal 1', davanti Medeiros dietro a Lapadula è un'idea anche per la squalifica di Pandev. Disponibile Izzo, giocherà nei tre in retroguardia, fuori pure lo squalificato Zukanovic che con due giornate ha già chiuso la stagione anzitempo.

Benevento (4-4-2): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Venuti (Letizia); Brignola, Sandro, Viola (Cataldi), Parigini; Coda, Diabaté.

Genoa (3-5-1-1): Lamanna; Izzo, Spolli, El Yamiq; Rosi, Bertolacci, Miguel Veloso, Hiljemark, Lazovic; Medeiros; Lapadula (Rossi).