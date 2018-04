Le ultime su Benevento-Juve: gioca Szczesny. Higuain riposa?

© foto di Federico Gaetano

Un testa coda dove il Benevento cerca l'impresa da ricordare negli anni che verranno. Manca Letizia, in gol all'ultima nella vittoria contro l'Hellas Verona, il Benevento ritrova però Sagna: Roberto De Zerbi può rilanciare davanti Diabaté, due gol contro gli scaligeri. l'alternativa resta Iemmello. Torna Puggioni tra i pali, in difesa a disposizione anche Costa e sarà ballottaggio con Venuti. Juventus che invece cercherà l'impresa impossibile mercoledì contro il Real Madrid al Bernabeu ma che adesso sposta chiaramente il mirino sulla Serie A. Out Barzagli, coppia difensiva con Benatia e Rugani con Chiellini in panchina. Tra i pali Szczesny, Buffon giocherà probabilmente in Spagna la sua ultima in Champions. Possibili i titolari in mediana, Pjanic e Matuidi, sull'esterno occasione per Cuadrado mentre davanti può riposare Higuain.

Benevento (4-2-3-1): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Costa (Venuti); Cataldi, Sandro; Guilherme, Djuricic, Brignola; Diabaté (Iemmello).

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa (Sturaro); Mandzukic (Higuain).