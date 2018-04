Le ultime su Benevento-Udinese, Tudor prova a scuotere i suoi

A quattro gare dalla fine il campionato comincia a emettere verdetti praticamente ogni settimana e ogni sfida diventa fondamentale per il cammino delle squadre, in ottica dei rispettivi obiettivi. Il primo è stato proprio la retrocessione del Benevento, che da qui in avanti dovrà però dimostrare di avere la stessa voglia di mettersi in mostra che l'ha portato a trionfare a San Siro. Non sarà facile contro un'Udinese, derelitta e al terzo cambio di allenatore stagione, ma bisognosa disperatamente di punti. Di seguito i probabili schieramenti:

BENEVENTO (4-4-2): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Parigini, Sandro, Viola, Djuricic; Iemmello, Brignola.

Out per squalifica Diabatè, sostituito da Iemmello. Sulla fascia sinistra ballottaggio Letizia-Venuti. Da valutare il possibile recupero di Costa e D'Alessandro, ma in attacco dovrebbe trovare spazio ancora Brignola, con Djuricic ad aumentare la qualità del centrocampo.

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir; Zampano, Barak, Behrami, Fofana, Adnan; Perica, Lasagna.

Prima partita per Tudor, chiamato a dare una scossa ad una squadra reduce da 11 sconfitte di fila e ripiombata nella lotta salvezza. Out Jankto per squalifica, a centrocampo Behrami va verso una maglia da titolare insieme a Fofana e Barak. Widmer e Adnan titolari sulle corsie laterali.