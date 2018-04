Le ultime su Benevento-Verona: i dodicesimi tra i pali. C'è Aarons

© foto di Insidefoto

Sfida delicatissima per la salvezza tra il Benevento e l'Hellas Verona. Fischio d'inizio tra due ore, i campani hanno tante assenze: tra i pali c'è Brignoli con Puggioni squalificato. Recuperato Sagna ma dovrebbe giocare Venuti, ok anche Diabaté ma è previsto Coda in attacco. Tante le assenze tra gli scaligeri: senza Nicolas squalificato, tra i pali ci sarà Silvestri. Out Fares, anche lui appiedato dal Giudice Sportivo, spazio a Souprayen come terzino sinistro. Matos resta in dubbio, davanti Aarons e Petkovic.

Benevento: Brignoli; Venuti, Djimsiti, Tosca, Letizia; Cataldi, Sandro; Brignola, Djuricic, Guilherme; Coda.

Hellas Verona: Silvestri; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Souprayen; Romulo, Calvano, Buchel, Verde; Aarons, Petkovic.