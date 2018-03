Le ultime su Bologna-Atalanta: assenti per Donadoni. Petagna recupera

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' lunga la lista degli assenti di casa Bologna, con Roberto Donadoni che dovrà fare a meno di Poli, Palacio, Orsolini e di Da Costa contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini domenica pomeriggio. Possibile 3-5-2 col tandem Destro-Verdi, dietro Romagnoli, De Maio ed Helander. E' difatti squalificato anche Gonzalez e per questo l'atteggiamento tattico potrebbe essere anche una difesa a quattro con Mbaye terzino e Masina non più fludificante ma esterno mancino di retroguardia. Ultimo dubbio in mediana tra Donsah e Nagy. Nella Dea, invece, Petagna sembra recuperato ma resta in ballottaggio con Cornelius. L'alternativa è Ilicic-Gomez con Cristante trequartista e De Roon in mediana insieme a Freuler.

Bologna (3-5-2): Mirante; Romagnoli (Mbaye, in caso di 4-3-3), De Maio, Helander; Di Francesco, Nagy (Donsah), Pulgar, Dzemaili, Masina; Verdi, Destro.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic; Gomez, Petagna (Cornelius, De Roon).