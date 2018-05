Le ultime su Bologna-Chievo: rebus Destro. Giaccherini dall'inizio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sfida salvezza, sebbene per il Bologna a oggi sembri più una matematica formalità, quella tra la formazione di Roberto Donadoni e il Chievo Verona di Lorenzo D'Anna. Emiiani con il 4-3-3, Destro si gioca il posto con Di Francesco nel tridente con Palaci oe Verdi. Ballottaggi in difesa tra Mbaye-Torosidis e tra Romagnoli e De Maio. Donsah recupera ma va in panchina, Dzemaili fa lo stesso ma è diretto verso una maglia da titolare. 4-3-2-1 invece per il Chievo Verona con Giaccherini e Birsa dietro a Inglese: panchina dunque per Stepinski, Meggiorini, Pucciarelli e Pellissier, poker d'attaccanti che potrebbe entrare a gara in corso. Sicura l'assenza di Bani, tandem arretrato con Gamberini e Dainelli, Cacciatore non è al top e potrebbe giocare così Tomovic dal 1' come terzino destro.

Bologna (4-3-3): Mirante; Torosidis (Mbaye), Helander, De Maio (Romagnoli), Masina; Poli, Dzemaili, Nagy; Verdi, Destro (Di Francesco), Palacio.

Chievo Verona (4-3-2-1): Sorrentino; Tomovic (Cacciatore), Gamberini, Dainelli, Gobbi; Castro, N.Rigoni, Hetemaj; Giaccherini, Birsa; Inglese.