Le ultime su Bologna: Dijks e Mattiello sulle fasce, Destro ci prova

Il Bologna si prepara al big match di domani contro l'Inter, in programma alle 18 al Dall'Ara. In attacco reclama spazio Destro, ma Falcinelli e Santander al momento vanno verso la riconferma. Dal 1' anche Gonzalez, in netto vantaggio nel ballottaggio con De Maio in difesa. Torna tra i convocati Nagy, squalificato nella scorsa giornata, mentre sono indisponibili Da Costa (trauma alla caviglia sinistra), Paz (distorsione al ginocchio sinistro), Donsah (frattura composta al perone destro) e Palacio (lesione muscolare alla coscia sinistra).

Questa la probabile formazione dei felsinei:

Bologna (3-5-2): Skorupski; Gonzalez, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Falcinelli, Santander.