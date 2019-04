Le ultime su Bologna-Empoli - C'è Dzemaili, Farias con Caputo dal 1'

© foto di PhotoViews

Sette punti nelle ultime tre partite, dieci nelle ultime cinque. Il Bologna ha spiccato il volo da quando è arrivato Sinisa MIhajlovic in panchina e domani proverà a blindare la salvezza in Serie A al Dall'Ara. Di fronte, un Empoli che dopo l'ultima sconfitta casalinga contro la SPAL scenderà in campo con la consapevolezza che sarà match da dentro o fuori. Dopo 33 giornate, la classifica è preoccupante: -4 dall'Udinese quartultimo in classifica.

Le ultime sul Bologna - Non ci sono grossi dubbi di formazione per Mihajlovic che confermerà il 4-2-3-1 con Orsolini, Soriano e Sansone alle spalle di Palacio. Nessun ballottaggio nemmeno in mezzo al campo con Dzemaili che affiancherà Pulgar. Lyanco e Danilo i due centrali davanti a Skorupski.

Le ultime sull'Empoli - In settimana Aurelio Andreazzoli ha provato anche il 4-3-1-2, ma per la sfida del Dall'Ara dovrebbe essere confermato il 3-5-2 con Di Lorenzo e Pasqual esterni di centrocampo. In attacco ci sarà Farias, con Caputo al suo fianco.

Le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1) - Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Empoli (3-5-2) - Dragowski; Veseli, Rasmussen, Nikolaou; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo.