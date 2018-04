Le ultime su Bologna-Hellas Verona, Pecchia cambia ancora davanti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A sette gare dalla fine il campionato comincia a emettere verdetti praticamente ogni settimana e ogni sfida diventa fondamentale per il cammino delle squadre, in ottica dei rispettivi obiettivi. Sfida salvezza importante al Dall'Ara, dove il Verona chiederà ai felsinei lo stesso trattamento riservato al Crotone: per gli scaligeri solita emergenza offensiva, mentre Donadoni potrebbe rimettere Destro al centro del tridente, con Palacio in panchina. Di seguito le ultime dai campi in vista della 32^ giornata di Serie A:

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Helander, Masina; Dzemaili, Pulgar, Poli; Verdi, Destro, Di Francesco.

Oltre a Donsah e Gonzalezche, bisogna registrare anche un altro ko in vista della gara contro gli scaligeri. Gli esami a Vasilis Torosidis hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia sinistra. I tempi di recupero sono di circa 3 settimane. Per la difesa dunque scelte pressoché obbligate, mentre davanti Palacio insidia Di Francesco per una maglia da titolare.

HELLLAS VERONA (4-4-2): Nicolas; A. Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Souprayen; Romulo, Zuculini, Fossati, Aarons; Cerci, Fares.

Moise Kean, Simone Calvano e Dejan Boldor non saranno a disposizione di Pecchia per la gara contro il Bologna: pronta una nuova rivoluzione in attacco, dove potrebbe esserci Fares al fianco di Cerci, con Petkovic in panchina.