Le ultime su Bologna-Milan, solito dubbio centravanti per Gattuso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A quattro gare dalla fine il campionato comincia a emettere verdetti praticamente ogni settimana e ogni sfida diventa fondamentale per il cammino delle squadre, in ottica dei rispettivi obiettivi. Per il Milan l'opportunità di rimettersi in carreggiata dopo la figuraccia casalinga contro il Benevento. Per il Bologna invece voglia di tornare a vincere e dare senso ad un finale di stagione che fino ad ora ha regalato rare soddisfazioni ai rossoblù. Di seguito i probabili schieramenti:

BOLOGNA (4-4-2): Mirante; Mbaye, De Maio, Gonzalez, Masina; Poli, Pulgar, Dzemaili; Verdi, Palacio, Di Francesco.

Pulgar rientrato ieri in gruppo se non ce la fa gioca Nagy e Poli fa il regista. Destro ancora indisponibile, davanti ci sarà Palacio con Di Francesco e Verdi. Masina e Mbaye tornato a comporre la difesa a quattro.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessie, Montolivo (Locatelli), Bonavetura; Suso, Cutrone (Kalinic), Calhanoglu.

Due grossi dubbi per Gattuso, che ha il solito problema centravanti, con Cutrone che dovrebbe essere preferito a Kalinic, mentre l'assenza di Biglia apre il ballottaggio anche in cabina di regia. Montolivo è in vantaggio su Locatelli, mentre in difesa ancora Zapata al fianco di Bonucci.