Le ultime su Bologna-Roma: Esordio per Santurro, Under out

Torna il campionato con il lunch match Bologna-Roma. Giallorossi in uno stato di forma decisamente migliore (tre vittorie consecutive) ma con il pensiero della Champions League, con la trasferta di Barcellona alle porte. Bologna che deve far tesoro per riordinare le idee: a marzo nessuna vittoria per i felsinei.

Le ultime sul Bologna - Problemi in porta per Roberto Donadoni: Mirante squalificato, Da Costa infortunato. Roberto Donadoni lancerà Antonio Santurro, pronto all'esordio assoluto in Serie A a 26 anni. Mattia Destro potrebbe tornare a giocare dall'inizio contro la sua ex squadra. Rcuperati Orsolini e Poli.

Le ultime sulla Roma - Di Francesco farà a meno di Cengiz Under e Lorenzo Pellegrini. Il turco ha accusato un problema muscolare nell'ultimo allenamento, l'azzurro per una contusione rimediata in Nazionale. Torna De Rossi dopo la squalifica e si rivedrà Perotti, assente nelle ultime due partite e fermo per infortunio contro il Crotone.

Le probabili formazioni

BOLOGNA: Santurro; Torosidis, Gonzalez, De Maio, Masina; Poli, Pulgar, Dzemaili; Verdi, Destro, Palacio.

ROMA: Alisson; Florenzi, Manolas, Faio, Kolarov; De Rossi, Strootman; Perotti, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko