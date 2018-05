Le ultime su Cagliari-Atalanta: torna Cigarini. Ancora Barrow

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il rientro a Firenze, nuovo stop per il caso doping per Joao Pedro. Diego Lopez, nella delicatissima sfida per non retrocedere contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che invece vuole restare davanti al Milan in classifica evitando i preliminari di Europa League, recupera però Cigarini. Sarà lui il regista nel 3-5-2 dei sardi dove mancherà Castan dietro e con Andreolli-Romagna ballottaggio per prenderne il posto. Davanti, per una maglia al fianco di Pavoletti, solita sfida Sau-Farias. Negli orobici, invece, tante assenze, soprattutto tra difesa e attacco: squalificati Toloi e Masiello, ci saranno Palomino, Caldara e Mancini davanti a Berisha. Scalpita Ilicic ma Gasp può concedere ancora una chance a Barrow nel suo 3-4-2-1. Lo sloveno è dunque in ballottaggio con De Roon, con Cristante che scalerebbe dunque dalla trequarti alla mediana.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Romagna (Andreolli), Ceppitelli; Faragò, Barella, Cigarini, Padoin, Lykogiannis; Sau (Farias), Pavoletti.

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Palomino, Caldara, Mancini; Castagne, De Roon (Ilicic), Freuler, Gosens; Cristante, Gomez; Barrow.