Le ultime su Cagliari-Bologna: problemi per Destro, Palacio dal 1'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il match di domenica alle 12.30 sarà importantissimo per il Cagliari, mentre il Bologna ha dieci punti di vantaggio sulla squadra terzultima in graduatoria e potrà giocare senza l'assillo di conquistare per forza il massimo risultato in palio. La squadra di Diego Lopez ha, invece, appena quattro punti in più del Crotone e per questo non potrà fallire l'appuntamento.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Romagna, Castan, Ceppitelli; Faragò, Barella, Cigarini, Ionita, Padoin; Sau, Pavoletti. All. Diego Lopez.

A centrocampo si registra il ritorno Cigarini e Barella, dopo aver fatto i conti con la giornata di squalifica. In difesa c'è Ceppitelli, in attacco Pavoletti con Sau.

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, Gonzalez, De Maio, Masina; Poli, Nagy, Dzemaili; Verdi, Palacio, Di Francesco. All. Donadoni.

Destro ha registrato problemi al ginocchio, mentre Palacio sarà dall'inizio al centro dell'attacco. Pulgar è affaticato e le sue condizioni sono da monitorare, c'è però Poli dal 1'.