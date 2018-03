Le ultime su Cagliari-Lazio: tegola Joao Pedro. Dubbio Lulic

© foto di Federico Gaetano

Possibile conferma del 3-5-2 per Diego Lopez, tecnico del Cagliari, che domenica sfida la Lazio di Simone Inzaghi, reduce dal pari di Europa League contro la Dinamo Kiev. Han-Pavoletti è il possibile tandem dei sardi che devono però fare i conti con la sospensione del trequartista Joao Pedro da parte del tribunale nazionale antidoping. Nel centrocampo a tre, spazio a Barella, Padoin e Ionita, sugli esterni invece Faragò e Lykogiannis. Inzaghi è senza Marusic squalificato: c'è Basta pronto a sostituirlo. Occhio a Felipe Anderson: il brasiliano scalpita, potrebbe riposare Milinkovic-Savic con Luis Alberto arretrato in mediana. Non al top Lulic, l'alternativa resta Lukaku.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castan; Faragò, Ionita, Padoin, Barella; Lykogiannis; Han, Pavoletti.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic (Felipe Anderson), Lulic (Lukaku); Luis Alberto; Immobile.