Le ultime su Cagliari-Roma: tanti assenti nei sardi. Under dal 1'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua il valzer delle assenze pesantissime per un Cagliari in crisi nera di risultati: i sardi di Diego Lopez sfideranno domenica la Roma di Eusebio Di Francesco senza Joao Pedro, Castan e Cigarini. Non al top pure Pisacane e Romagna, l'uruguaiano potrebbe così puntare sul 4-3-1-2 con Faragò e Lykogiannis terzini. Farias è favorito per un posto sulla trequarti dietro a Sau e Pavoletti. L'alternativa è Pisacane dal 1' e Farias fuori con il 3-5-2. Nei giallorossi possibile turn-over dopo le fatiche di Coppa. Under prenderà il posto di Schick, Perotti è in via di recupero ma non al top, nel tridente il ceco dovrebbe restare fuori con El Shaarawy e Dzeko dal 1'. Difesa confermata, nei tre di mediana permane il dubbio legato alle condizioni dell'olandese Strootman.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Andreolli, Ceppitelli, Lykogiannis; Barella, Padoin, Ionita; Farias (Pisacane, in caso di 3-5-2); Sau (Han), Pavoletti.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini (Gerson), Gonalons (De Rossi), Nainggolan; Under, Dzeko, El Shaarawy (Schick).