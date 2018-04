Le ultime su Cagliari-Udinese: Oddo si gioca tutto alla Sardegna Arena

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A sette gare dalla fine il campionato comincia a emettere verdetti praticamente ogni settimana e ogni sfida diventa fondamentale per il cammino delle squadre, in ottica dei rispettivi obiettivi. Lo sarà certamente quella tra Cagliari e Udinese, coi padroni di casa reduci dal pesantissimo ko contro il Verona e gli ospiti che ne hanno perse addirittura otto di fila. Non è escluso un nuovo ribaltone in panchina in caso di risultato sfavorevole nel primo anticipo della 32^ giornata di Serie A. Di seguito i probabili schieramenti:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Romagna, Castan, Pisacane; Faragò, Ionita, Barella, Cigarini, Padoin; Sau, Pavoletti.

Parzialmente in gruppo Kwang-Song Han. Ieri terapie per Daniele Dessena, Alessandro Deiola e Diego Farias: i tre saranno assenti sicuri, oltre ovviamente a Joao Pedro, squalificato. Per il centrocampo il grande dubbio riguarda Cigarini: il regista potrebbe essere rischiato, ma in caso di scelta prudente sarà Padoin a giocare in mezzo con Lykogiannis a sinistra.

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Larsen, Fofana, Barak, Jankto, Adnan; De Paul, Lasagna.

Seko Fofana ha ripreso ad allenarsi con i compagni e potrebbe essere convocato per la sfida contro i sardi. Ieri hanno svolto il lavoro con il resto del gruppo anche Larsen, Nuytinck, Samir che nei giorni scorsi avevano svolto una preparazione differenziata. I tre dovrebbero essere tutti in campo nella delicata gara di Cagliari.