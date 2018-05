Le ultime su Chievo-Benevento: dubbio Cacciatore. Sagna c'è

© foto di Insidefoto

Il Chievo Verona si gioca la permanenza in Serie A nella gara contro il Benevento. Lorenzo D'Anna spera di recuperare Cacciatore in difesa, con Depaoli e Tomovic pronti a prenderne il posto mentre in mezzo sembra recuperato Bani. Per il resto, formazione fatta con Giaccherini e Birsa dietro all'unica punta Inglese nell'albero di Natale dei clivensi. Ultima stagionale nella massima serie per la formazione di Roberto De Zerbi: Antei, Memushaj, Costa, D'Alessandro, Iemmello è la lista degli assenti, ci sono invece Guilherme e Djuricic. Potrebbero finire però entrambi in panchina con Diabatè in attacco e la coppia Parigini-Brignola ai suoi fianchi.

Chievo Verona (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore (Tomovic, Depaoli), Bani, Dainelli, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini, Birsa; Inglese.

Benevento (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Cataldi, Sandro, Viola; Brignola, Diabaté (Coda), Parigini (Guilherme).