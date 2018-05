Le ultime su Chievo-Crotone: dubbio Birsa. Simy ancora dal 1'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Esordio sulla panchina del Chievo Verona per Lorenzo D'Anna, promosso dalla Primavera clivense al posto dell'esonerato Rolando Maran. Sfiderà il Crotone di Walter Zenga in uno dei più delicati scontri salvezza del finale di stagione. Dubbio tattico per la prima: un'ipotesi è con Inglese-Pucciarelli davanti e con il 4-4-2 che escluderebbe Birsa e con Castro e Giaccherini esterni. L'altra è con lo sloveno nei due trequartisti, insieme a Giac, in un albero di Natale con uno dei due attaccanti out. Probabile riproposizione dell'undici delle ultime gare per sfidare il Chievo per il Crotone. Simy nel tridente con Trotta e Nalini, i ballottaggi riguardano la difesa con Faraoni e Sampirisi a giocarsi un posto sull'out destro della retroguardia e Ceccherini-Ajeti dubbio al centro. Stagione finita per Benali, ancora out Budimir.

Chievo Verona (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Bani, Gobbi (Jaroszynski); Castro, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini, Birsa (Pucciarelli); Inglese.

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni (Sampirisi), Ceccherini (Ajeti), Capuano, Martella; Stoian (Rohden), Barberis, Mandragora; Trotta, Simy, Nalini.