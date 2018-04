Le ultime su Chievo-Inter: Borja Valero e Candreva verso il rientro dal 1'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sfida importante ai fini della classifica quella fra Chievo e Inter. Gli uomini di Maran cercano la vittoria per allontanare la zona calda, l'Inter per tentare il sorpasso a Roma e Lazio in ottica Champions League.

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Tomovic, Jaroszynski; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Inglese, Meggiorini.

In difesa mister Maran ritrova Bani dopo la squalifica, ma i dubbi maggiori riguardano centrocampo e attacco. Nel mezzo Hetenaj, favorito, è insidiato da Rigoni e Bastien mentre davanti si giocano in tre il posto accanto a Inglese.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Borja Valero, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

L'infortunio di Gagliardini costringe Spalletti a rivedere il proprio centrocampo. Brozovic dovrebbe essere confermato davanti alla difesa, al suo fianco più Borja Valero di Vecino. Davanti Candreva dovrebbe prendere il posto di Karamoh. Se il croato dovesse scalare sulla trequarti a farne le spese sarebbe Rafinha con Vecino al fianco dello spagnolo davanti alla difesa.