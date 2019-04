Le ultime su Chievo-Parma - Confermato Vignato. Dubbio Gervinho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chievo già retrocesso, Parma vicino alla salvezza che vuole tornare alla vittoria. Andrà in scena con queste credenziali domenica alle 15.00 la partita del Bentegodi, gara valida per la 34esima giornata della Serie A 2018/19.

Le ultime sul ChievoVerona - Spazio ai giovani. Per queste ultime gare di campionato, Di Carlo darà spazio ai ragazzi più promettenti per valorizzarli in vista di questo finale di stagione. Tra i pali ci sarà Semper, sulla trequarti il 2000 Vignato alle spalle di Stepinski e Meggiorini. Leris e Kiyine i due interni di centrocampo, Diousse o Rigoni in cabina di regia.

Le ultime sul Parma - Pochi dubbi di formazione per mister D'Aversa: Gervinho non è al 100%, ma dovrebbe scendere in campo dall'inizio al fianco di Ceravolo. Bruno Alves guiderà la difesa, Stulac agirà in cabina di regia.

Probabili formazioni

ChievoVerona (4-3-1-2) - Semper; Depaoli, Bani, Cesar, Barba; Leris, Diousse, Kiyine; Vignato; Meggiorini, Stepinski.

Parma (3-5-2) - Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo; Gazzola, Kucka, Stulac, Barillà, Dimarco; Gervinho, Ceravolo