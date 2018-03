Le ultime su Chievo-Sampdoria: Birsa verso un'altra esclusione

© foto di ALBERTO LINGRIA/PHOTOVIEWS

Chievo-Sampdoria mette in palio tre punti pesanti sia in chiave salvezza che per quel che riguarda l'Europa League. I clivensi non sono abituati ad essere così vicini alla zona retrocessione e le tre sconfitte consecutive lasciano un margine d'errore minimo per domani. Dall'altra parte c'è una Samp che in questo momento non se la passa meglio, avendo perso le ultime due gare.

Le ultime sul Chievo - Assenti Jaroszysnki, Dainelli e Bastien, Maran potrebbe puntare sul 4-4-2 sacrificando Birsa come successo contro il Milan. Ballottaggio in avanti fra Stepinski e Meggiorini, con Inglese certo del posto.

Le ultime sulla Sampdoria - Barreto e Kownacki out, Quagliarella e Zapata dovrebbero mantenere il posto da titolare nonostante gli acciacchi. Linetty si riprende il posto da titolare, dietro spazio a Sala.

Le probabili formazioni

CHIEVO: Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj, Giaccherini; Stepinski, Inglese

SAMPDORIA: Viviano; Sala, Silvestre, Ferrari, Murru; Linetty, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata.