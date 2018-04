Le ultime su Chievo Verona-Torino: Mazzarri dipende da Ljajic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A sette gare dalla fine il campionato comincia a emettere verdetti praticamente ogni settimana e ogni sfida diventa fondamentale per il cammino delle squadre, in ottica dei rispettivi obiettivi. Per il Torino, dopo tre vittorie di fila, una sfida non semplice in casa di una formazione ferita dall'ultimo ko contro il Napoli, arrivato in pieno recupero. I gialloblù cercano infatti punti importanti per arrivare alla salvezza ma avranno assenze importanti. Di seguito i probabili schieramenti del secondo anticipo della 32^ giornata di Serie A:

CHIEVO VERONA (4-4-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Hetemaj, Castro; Stepinski, Inglese.

Out Emanuele Giaccherini per squalifica, restano da valutare le condizioni fisiche di Pawel Jaroszynski. Difficilmente il laterale sarà della partita, con Gobbi titolare a sinistra e Birsa probabilmente chiamato in causa a partita in corso, difficilmente dal primo minuto.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; N'Koulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Ljajic; Iago Falque, Belotti.

Stando alla conferenza stampa, dovrebbe giocare Ljajic, che stringe i denti e recupera, in avanti Belotti e Iago Falque. A centrocampo recupera Rincon, dubbio solo tra Obi e Baselli: dipende in particolare dal serbo. Se il numero 10 non verrà schierato, toccherà al nigeriano essere titolare in mezzo.