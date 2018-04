Le ultime su Crotone-Bologna: Benali out. Destro rischia la panchina

© foto di Federico De Luca

Dopo gli ultimi due tonfi in campionato contro Fiorentina e Crotone, è decisiva la sfida contro il Bologna di Donadoni per il Crotone di Zenga. L'Uomo Ragno deve fare a meno di Benali, Crociata è in vantaggio per prenderne il posto nel 4-3-3 dei pitagorici che davanti agiranno con Stoian e Ricci sugli esterni con Trotta davanti ma occhio a Tumminello che scalpita. Dietro Faraoni o Sampirisi per il classico ballottaggio per il ruolo di terzino destro, quello sull'altra fascia dovrebbe vincerlo Martella su Pavlovic. Nel Bologna in dubbio Dzemaili, protagonista suo malgrado dello scontro coi tifosi nella giornata di ieri. Poli-Pulgar-Donsah è il terzetto di centrocampo atteso, davanti rischia la panchina Destro con Palacio possibile titolare del tridente felsineo.

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni (Sampirisi), Ceccherini, Ajeti, Martella (Pavlovic); Barberis, Mandragora, Crociata (Rohden); Ricci, Trotta (Tumminello, Simy), Stoian.

Bologna (4-3-3): Mirante; Torosidis (Krafth), Helander, De Maio, Masina; Poli, Pulgar, Donsah (Dzemaili); Verdi, Palacio, Di Francesco (Destro).