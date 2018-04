Le ultime su Crotone-Juve: Allegri non rinuncia a Higuain

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus capolista scenderà in campo alle 20.45 all'Ezio Scida contro il Crotone per continuare il suo cammino verso il settimo Scudetto consecutivo. I pitagorici, però, cercheranno di rendere la vita difficile ai bianconeri in cerca di punti fondamentali per la salvezza. Queste le probabili formazioni della sfida:

CROTONE (4-4-2): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Ricci, Mandragora, Barberis, Stoian; Trotta, Simy. Allenatore: Walter Zenga.

JUVENTUS (4-3-2-1): Szczesny; Lichtsteiner, Rugani, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Marchisio, Matuidi; Dybala, Douglas Costa; Higuain. Allenatore: Massimiliano Allegri