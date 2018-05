Le ultime su Crotone-Lazio: Inzaghi ritrova Radu. Out L.Alberto

© foto di Federico Gaetano

Sfida caldissima quella tra Crotone e Lazio. I pitagorici di Walter Zenga hanno bisogno di punti salvezza, a caccia di quelli Champions League c'è invece la formazione di Simone Inzaghi. 4-3-3 per i calabresi, mancheranno solo Budimir e Benali. Squadra già in ritiro, Simy dovrebbe giocare titolare nel tridente con Trotta e Nalini: le alternative sono Ricci, con Trotta prima punta, o Tumminello in mezzo. Faraoni-Sampirisi è il ballottaggio sulla destra della retroguardia che si rinnova. Fioccano gli assenti nella Lazio: Parolo, Immobile, Luis Alberto, poi lo squalificato Luiz Felipe. Torna però Radu, che va così a tamponare l'emergenza difesa. Davanti Caicedo con Milinkovic-Savic e Felipe Anderson alle spalle, difficile vedere dal 1' Nani.

Crotone (4-3-3): Cordaz; Sampirisi (Faraoni), Ceccherini, Capuano, Martella; Stoian, Barberis, Mandragora; Trotta, Simy (Ricci, Tumminello), Nalini.

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Bastos (Caceres), De Vrij, Radu; Marusic, Murgia, Lucas Leiva, Lulic; Milinkovic-Savic, Felipe Anderson; Caicedo (Nani).