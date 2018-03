Le ultime su Crotone-Roma: Under o El Shaarawy. Torna Dzeko dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Faraoni o Sampirisi. E' l'unico dubbio per Walter Zenga in vista della gara contro la Roma di Eusebio Di Francesco: il Crotone, infatti, potrebbe riproporre lo stesso undici dello straordinario 4-1 rifilato alla Sampdoria. Anche Stoian è in vantaggio su Barberis mentre con Budimir ko, non ci sono dubbi su Trotta centravanti con Ricci e Nalini ai suoi fianchi. I giallorossi, che oggi hanno pescato il Barcellona per i quarti di Champions League, ripartiranno dal 4-2-3-1 con il dubbio El Shaarawy-Under sull'out destro della trequarti. De Rossi è squalificato, ci sarà Pellegrini con Strootman mentre dietro Florenzi si gioca la maglia da titolare con Bruno Perez. Torna dall'inizio Fazio.

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni (Sampirisi), Ceccherini, Capuano, Martella; Benali, Mandragora, Stoian; Ricci, Trotta, Nalini.

Roma (4-2-3-1): Alisson; Florenzi (Bruno Peres), Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman; Under (El Shaarawy), Nainggolan, Perotti; Dzeko.