Le ultime su Crotone-Samp: Budimir out, c'è Trotta. Torna Praet

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'infortunio di Budimir, out per oltre un mese, complica le cose a Walter Zenga che contro la Sampdoria schiererà Trotta davanti con Nalini e Ricci ai suoi fianchi. Classico 4-3-3, Cordaz dovrebbe essere però tra i pali: condizione non ottimale, il portiere però dovrebbe stringere i denti ed esserci. L'alternativa è il terzo, Viscovo. Ajeti dovrebbe trovare ancora spazio in mediana, anche se Barberis è l'alternativa più credibile e concreta. Terzino destro: solito rebus tra Faraoni e Sampirisi. Marco Giampaolo, per sfidare il Crotone, ritrova Praet: il belga dovrebbe scendere in campo dall'inizio con Barreto e Torreira, Linetty è l'alternativa. Migliorano le condizioni di Bereszynski ma dovrebbe giocare Sala titolare. Occhio alla trequarti: Ramirez è in via di recupero ma non al top per la distorsione alla caviglia. Alvarez e Caprari, soprattutto, sono le alternative.

Crotone (4-3-3): Cordaz (Viscovo); Faraoni (Sampirisi), Ceccherini, Capuano, Martella; Benali, Ajeti (Barberis), Mandragora; Ricci, Trotta, Nalini.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Sala (Bereszynski), Silvestre, Ferrari, Strinic; Barreto, Torreira, Praet (Linetty); Ramirez (Caprari, Alvarez); Zapata, Quagliarella.