Le ultime su Crotone-Sassuolo, Iachini si affida ancora a Berardi-Politano

© foto di Federico Gaetano

A quattro gare dalla fine il campionato comincia a emettere verdetti praticamente ogni settimana e ogni sfida diventa fondamentale per il cammino delle squadre, in ottica dei rispettivi obiettivi. Il confronto tra Crotone e Sassuolo è il più importante in ottica salvezza, insieme a quello tra Verona e SPAL: i padroni di casa cercano un guizzo per allontanarsi dalla SPAL, ma anche gli ospiti sono molto motivati. Con un altro successo, la salvezza sarebbe in cassaforte. Di seguito i probabili schieramenti:

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Rohden, Barberis, Mandragora; Trotta, Simy, Nalini.

Ante Budimir e Ahmad Benali sono i sicuri indisponibili in casa pitagorica per la sfida ai neroverdi. Possibile che davanti venga schierato Nalini nel tridente, con Trotta e Simy. A centrocampo spazio a Rohden con Barberis e Mandragora.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Lemos; Dell'Orco, Missiroli, Magnanelli, Mazzitelli, Rogerio; Berardi, Politano.

Edoardo Goldaniga e Stefano Sensi sono fuori causa, così come Pol Lirola, che ha concluso anticipatamente la propria stagione. Dopo gli ultimi ottimi risultati Iachini pensa a confermare la coppia offensiva composta da Berardi e Politano, con Babacar pronto a subentrare in caso di bisogno.