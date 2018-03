Le ultime su Fiorentina-Benevento: in trentamila per Astori

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sarà una domenica surreale, a Firenze. La tragica scomparsa di Davide Astori ha profondamente scosso il calcio internazionale, italiano e i suoi compagni alla Fiorentina. Che domenica, alle 12:30, affronterà in un Artemio Franchi gremito per l'omaggio al suo Capitano, il Benevento di Roberto De Zerbi. Lo stesso tecnico dei campani lo ha ammesso ieri: "non avremmo voluto giocare". Così non sarà. La formazione della Fiorentina dovrebbe essere un 4-3-3 con Chiesa, Simeone e Thereau o Gil Dias davanti, centrocampo standard con Benassi, Badelj e Veretout e ballottaggio tra Milenkovic e Vitoru Hugo in retroguardia. Schema speculare per il Benevento: Sandro non dovrebbe essere tra i convocati, ci sarà Cataldi in regia con Viola squalificato. A completare il pacchetto di centrocampo, Djuricic e uno tra Del Pinto e Memushaj. Davanti, con Brignola e Guilherme, Coda più che Diabatè.

Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Laurini, Milenkovic (Vitor Hugo), Pezzella, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Simeone, Thereau (Gil Dias).

Benevento (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Memushaj (Del Pinto), Cataldi, Djuricic; Brignola, Coda (Diabatè), Guilherme.