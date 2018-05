Le ultime su Fiorentina-Cagliari: Eysseric o Saponara. Torna J.Pedro

© foto di Federico De Luca

Fiorentina praticamente fatta per sfidare il Cagliari: incontro decisivo per la corsa all'Europa League dei viola e per la salvezza della formazione di Diego Lopez. Il dubbio è tra Eysseric e Saponara con il francese leggermente avanti sull'ex Empoli. Dietro Vitor Hugo verso il no, più Laurini che Bruno Gaspar come terzino destro. Nei sardi è finita la sospensione di Joao Pedro che può essere convocato, in attesa dell'udienza al Tribunale Antidoping. Il brasiliano potrebbe però andare in panchina, con il 3-5-2, senza Cigarini, con Pavoletti e uno tra Han, Sau e Farias titolari in attacco. Da valutare Castan, si scalda Andreolli.

Fiorentina (4-3-2-1): Sportiello; Laurini (Bruno Gaspar), Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Eysseric (Saponara); Simeone.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Romagna, Andreolli (Castan), Ceppitelli; Faragò, Barella, Padoin, Ionita, Lykogiannis; Farias (Han, Sau), Pavoletti.