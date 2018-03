Le ultime su Fiorentina-Crotone: emergenza a centrocampo per i viola

© foto di Federico De Luca

Fiorentina lanciata nella corsa all'Europa League. Tre successi consecutivi per la squadra di Stefano Pioli e l'occasione di avvicinarsi ancora di più alle posizioni che contano. Di contro un Crotone precipitato in zona retrocessione e che non può perdere ulteriore terreno su chi è davanti.

Le ultime sulla Fiorentina - viola senza Benassi e Biraghi squalificati, oltre agli infortunati Badelj e Thereau. Una situazione che costringe il tecnico Stefano Pioli a rivoluzionare soprattutto il centrocampo, con l'inserimento con molta probabilità di Cristoforo e Dabo dal primo minuto. Sull'out sinistro di difesa spazio a Maxi Olivera mentre dovrebbe essere confermato il trequartista Saponara a dar supporto assieme a Federico Chiesa all'unica punta di ruolo Simeone.

Le ultime sul Crotone - Zenga verso il 4-3-3 con Stoian nel tridente. Nalini non ha partecipato all'ultima seduta e non è stato convocato. A centrocampo verso il ritorno dal primo minuto Barberis. Una bella notizia dall'infermeria: Marco Tumminello è stato convocato: l'attaccante di proprietà della Roma è fermo da settembre a seguito della rottura del legamento crociato.

Le probabili formazioni

FIORENTINA: Sportiello; Milenkovic, Victor Hugo, Pezzella, Olivera; Dabo, Cristoforo, Veretout; Saponara; Chiesa, Simeone

CROTONE: Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Benali, Barberis, Mandragora; Ricci, Trotta, Stoian