Le ultime su Fiorentina-Lazio: Inzaghi sorride, c'è Immobile

La partita più interessante di questa trentatreesima giornata di Serie A è quella tra la Fiorentina e la Lazio al Franchi. I viola per l'Europa League, i capitolini per la Champions. Servono i tre punti a entrambe, per non perdere terreno nei confronti delle avversarie. Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (3-5-1-1): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo; Chiesa, Benassi, Dabo, Veretout, Biraghi; Saponara; Simeone. Allenatore: Stefano Pioli.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, De Vrij, Luiz Felipe; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.