Le ultime su Fiorentina-Napoli, out Hugo. Pioli rilancia Laurini

A quattro gare dalla fine il campionato comincia a emettere verdetti praticamente ogni settimana e ogni sfida diventa fondamentale per il cammino delle squadre, in ottica dei rispettivi obiettivi. Per il Napoli è lo Scudetto, specie dopo l'impresa di Torino, mentre per i viola è raggiungere una posizione in Europa League. Di certo, a sostenere gli azzurri, ci saranno tanti tanti tifosi al Franchi. Di seguito i probabili schieramenti:

FIORENTINA (4-3-1-2): Sportiello; Laurini, Milekovic, Pezzella, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Saponara; Chiesa, Simeone.

L'infortunio di Vitor Hugo rende le scelte più semplici: spazio a Milenkovic al centro, con Laurini laterale destro. A centrocampo rientro per Badelj, al suo fianco Benassi e Veretout. Davanti Saponara fantasista, dietro Chiesa e Simeone.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

Sarri non tocca nulla rispetto alla squadra che ha sconfitto con merito la Juventus: out Milik dunque, con Mertens che sarà al centro dell'attacco con Insigne e Callejon sui lati. Non ci sono ulteriori ballottaggi, fermo restando il ko di Ghoulam.