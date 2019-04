Le ultime su Fiorentina-Sassuolo - Dubbio Muriel, difesa a 4 per De Zerbi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è poco in gioco nel monday night fra Fiorentina e Sassuolo. I neroverdi sono quasi salvi, alla ricerca degli ultimi punti per arrivare a quota 40, dove ci sono già i viola. Non proprio uno score incoraggiante per i toscani negli ultimi mesi, con solamente quattro punti guadagnati tra marzo e aprile.

Le ultime sulla Fiorentina - C'è da smaltire l'eliminazione in Coppa Italia e le tossine per avere giocato ogni tre giorni, quindi possibile mini turnover, almeno tra difesa e centrocampo. In dubbio Vitor Hugo - che dovrebbe prendere il posto di Ceccherini - così come Muriel e Benassi.

Le ultime sul Sassuolo - Fuori Locatelli, a centrocampo dovrebbe rientrare Duncan, con Magnanelli e Sensi. Dubbio anche sul modulo, con una possibile difesa a quattro favorita su quella a tre, mentre davanti è ballottaggio fra Babacar e Matri.

Le probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2) - Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo; Chiesa, Dabo, Veretout, Benassi, Biraghi; Simeone, Muriel

Sassuolo (4-3-3) - Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Boga.