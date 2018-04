Le ultime su Fiorentina-SPAL: per Pioli dubbi solo su un terzino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A sette gare dalla fine il campionato comincia a emettere verdetti praticamente ogni settimana e ogni sfida diventa fondamentale per il cammino delle squadre, in ottica dei rispettivi obiettivi. La sfida del lunch-time di domenica mette di fronte due formazioni dagli obiettivi diversissimi, ma fermamente intenzionate a raggiungerli: i viola volano spediti verso un clamoroso rientro nella lotta per l'Europa League, mentre gli estensi devono guadagnare punti ogni domenica per arrivare alla salvezza. Di seguito le ultime dai campi della quinta gara del 32^ turno di Serie A:

FIORENTINA (4-3-2-1): Sportiello; Milenkovic/Laurini, Hugo, Pezzella, Biraghi; Benassi, Veretout, Dabo; Chiesa, Saponara; Simeone.

Torna Federico Chiesa dopo aver scontato il turno di squalifica, mentre non ci sarà Milan Badelj che dovrà restare ai box almeno per altre due settimane. L'unico vero dubbio sembra riguardare il terzino destro: Laurini è favorito su Milenkovic per la sua maggiore propensione offensiva.

SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Everton Luiz, Viviani, Kurtic, Costa; Antenucci, Paloschi.

Contro i viola mancheranno solo i lungodegenti, che non sono pochi: Grassi, Schiattarella e Borriello. Cionek deve smaltire l'attacco influenzale subito in settimana ma dovrebbe farcela, mentre a sorpresa sono recuperati Mattiello e Dramé: per entrambi comunque solo panchina.