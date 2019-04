Le ultime su Frosinone-Napoli - Dubbi in attacco per Baroni e Ancelotti

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ultima spiaggia. Il Frosinone è chiamato a vincere per evitare di ritrovarsi in Serie B già dopo questo turno di campionato. Di fronte al Benito Stirpe un Napoli che sta attraversando il momento più difficile e delicato della stagione: dopo l'eliminazione dall'Europa League, la squadra di Ancelotti ha perso in campionato contro l'Atalanta.

Le ultime sul Frosinone - Assenza importante per mister Baroni che non avrà a disposizione Ciano per squalifica. Out anche Cassata, che non è al meglio, la squadra ciociara scenderà in campo in attacco con Pinamonti e uno tra Ciofani (favorito) e Trotta.

Le ultime sul Napoli - Senza Chiriches e Maksimovic infortunati, al fianco di Koulibaly dovrebbe esserci Luperto in vantaggio su Raul Albiol che è al lavoro in questi giorni per tornare al 100%. Hysaj e Mario Rui in vantaggio per una maglia dal 1' su Malcuit e Ghoulam. In attacco, con Insigne non al meglio, dovrebbero esserci Mertens e Milik.

Le probabili formazioni

Frosinone (3-5-2) - Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Valzania, Beghetto; Pinamonti, Ciofani.

Napoli (4-4-2) - Meret; Hysaj, Koulibaly, Luperto, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik.