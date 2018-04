Le ultime su Genoa-Cagliari: Pandev-Lapadula contro Sau-Pavoletti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sfida salvezza tra Genoa e Cagliari con entrambe le squadre che cercano tre punti pesanti per allontanare la zona retrocessione. Ballardini deve far a meno di Bertolacci e Taarabt squalificati: davanti manca anche Galabinov e ci sarà dunque il tandem tra Pandev e Lapadula. In mediana torna Omeonga in cabina di regia mentre Bessa dovrebbe andare in panchina con Rigoni dal 1'. Rosi torna dalla squalifica e si gioca il posto con Lazovic e Pereira. Nel Cagliari, invece, tante assenze: out anche Han oltre a Farias davanti, tandem dunque obbligato Sau-Pavoletti. Sulla sinistra uno tra Miangue e Lykogiannis, in difesa dovrebbe agire il terzetto Andreolli-Ceppitelli-Castan davanti a Cragno.

Genoa (3-5-2-): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Rosi (Lazovic, Pereira), Rigoni (Bessa), Omeonga (Cofie), Hiljemark, Laxalt; Pandev, Lapadula.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Andreolli, Ceppitelli, Castan; Faragò, Ionita, Barella, Padoin, Lykogiannis (Miangue); Sau, Pavoletti.