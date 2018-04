Le ultime su Genoa-Crotone, Zenga perde anche Benali: è emergenza

© foto di Federico De Luca

A sette gare dalla fine il campionato comincia a emettere verdetti praticamente ogni settimana e ogni sfida diventa fondamentale per il cammino delle squadre, in ottica dei rispettivi obiettivi. Lo sarà certamente quella tra Genoa e Crotone, sfida salvezza di enorme rilevanza per gli ospiti ma importante anche per i liguri, che si allontanati dalla zona calda ma vogliono comunque finire bene una stagione non scintillante. Le assenze non mancano da una parte e dall'altra, andiamo a vedere le probabili formazioni della 32^ giornata di Serie A:

GENOA (3-5-2): Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Pereira, Omeonga, Bertolacci/Cofie, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Lapadula/Galabinov.

Nicolas Spolli si allena regolarmente da un paio di giorni, mentre Andrea Bertolacci ha ripeso a farlo seppure in maniera differenziata. Le condizioni del centrocampista dovranno essere valutate nelle prossime ore ma un suo recupero appare complicato al momento. Fuori per squalifica Rigoni, duello Lapadula/Galabinov davanti.

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Ajeti, Martella; Stoian, Mandragora, Rohden; Trotta, Simy, Ricci.

Dovrà essere valutato Andrea Barberis, in dubbio per la gara contro i liguri. Campionato finito per Ahmad Benali, rientro ancora lontano per Ante Budimir, mentre Andrea Nalini prosegue nel percorso di recupero. Davanti dunque spazio a Trotta, Simy e Ricci, quasi scelte obbligate.