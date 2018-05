Le ultime su Genoa-Fiorentina: ipotesi Rossi. Gaspar titolare

© foto di Federico De Luca

Due alternative tattiche per il Genoa in vista della gara di domenica contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Davide Ballardini pensa alla difesa a tre con Medeiros-Lapadula davanti o al 4-3-1-2 che escluderebbe Rosi o Lazovic per far spazio a uno tra Rossi e Pandev. Out Izzo, Pereira e Laxalt, Bessa si gioca una maglia dall'inizio con Rigoni. Fiorentina invece con una forte emergenza difesa: la retroguardia con Gaspar e Biraghi terzini, Milenkovic-Pezzella al centro è obbligata con il giovane Hristov unica alternativa in mezzo. Per il resto l'undici sembra fatto: Saponara e Chiesa dietro a Simeone, Badelj in regia con Benassi e Veretout ai suoi fianchi.

Genoa (3-5-2) - Perin; Biraschi, Rossettini, Zukanovic; Lazovic (Rosi. Pandev o Rossi in caso di 4-3-1-2), Hiljemark, Bertolacci, Bessa (Rigoni), Migliore; Lapadula, Medeiros.

Fiorentina (4-3-2-1) - Sportiello; Gaspar, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Saponara; Simeone.