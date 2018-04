Le ultime su Genoa-Hellas: tanti i dubbi per Ballardini e Pecchia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa è in una situazione di classifica tranquilla ma vorrà comunque dare continuità ai buoni risultati. L'Hellas Verona invece resta in situazione complicata e dovrà puntare ai 3 punti per continuare a sperare nella salvezza.

Genoa (3-5-2): Perin; El Yamiq, Rossettini, Zukanovic; Lazovic, Hiljemark, Bertolacci, Rigoni, Laxalt; Pandev, Lapadula.

Mister Ballardini dovrebbe confermare in difesa El Yamiq, anche se Pedro Pereira scalpita per una maglia dal primo minuto. Diversi i dubbi a centrocampo dove tornerà Laxalt. Dall'altra parte uno fra Lazovic e Rosi. Nel mezzo possibilità per Omeonga e Cofie, davanti Pandev e Lapadula favoriti per partire dal primo minuto.

Hellas Verona (4-3-3): Nicolas; Romulo, Caracciolo, Vukovic, Souprayen; Bearzotti, Zuculini, Valoti; Cerci, Fares, Verde.

In difesa tornerà Caracciolo al posto di Ferrari squalificato, a sinistra Souprayen sembra in vantaggio. Molto però dipenderà dal modulo e soprattutto l'attacco è il reparto con più punti interrogativi. Mister Pecchia sembra intenzionato a proseguire con l'esperimento Fares centravanti, anche se Petkovic e Matos reclamano spazio.