Le ultime su Genoa-Milan: Galabinov o Lapadula e Kalinic o Cutrone

© foto di Insidefoto/Image Sport

La notizia centrale è sicuramente l'allerta meteo che mette a rischio la gara tra Genoa e Milan. Qualora la gara dovesse disputarsi, Davide Ballardini sarebbe orientato al 3-5-2: Galabinov è il ballottaggio con Lapadula per una maglia al fianco di Pandev, in dubbio invece Taarabt. Torna intanto in gruppo Rossi, andrà chiaramente in panchina. Sull'esterno destro uno tra Pedro Pereira e Rosi, in mezzo ballottaggio invece tra Bessa e Rigoni, sicuramente out Veloso così come Izzo in difesa. Milan invece reduce dal ko casalingo di ieri sera contro l'Arsenal in Europa League per 2-0, Gennaro Gattuso deve rimettere insieme i cocci ma per farlo dovrà prima sciogliere il dubbio Cutrone-Kalinic in attacco e quello Biglia-Montolivo in mediana. Consueti ballottaggi, dunque, mentre in difesa il risentimento muscolare che ha patito Abate, porterà Ringhio a schierare Calabria dall'inizio sull'out destro di una retroguardia che sarà completata da Bonucci, da Romagnoli e da Rodriguez.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Pereira (Rosi), Bessa (Rigoni), Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Galabinov (Lapadula), Pandev.

Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia (Montolivo), Bonaventura; Suso, Cutrone (Kalinic), Calhanoglu.