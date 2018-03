Le ultime su Genoa-SPAL: Ballardini può rilanciare Lapadula

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La ricorsa verso la salvezza della SPAL passa attraverso "Marassi". 8 punti nelle ultime 4 partite per la squadra di Leonardo Semplici a oggi fuori dalla zona retrocessione. Il Genoa non è nel miglior momento: zero punti nelle ultime tre partite che risucchiano la squadra di Ballardini in acque agitate.

Le ultime sul Genoa - Diversi assenti: Rosi squalificato, Veloso, Izzo e Galabinov infortunati. Occasione per Gianluca Lapadula che potrebbe tornare titolare, al fianco di Pandev: l'ultima volta per l'ex Milan dal 1' risale al 28 gennaio. Lazovic favorito per rimpiazzare Rosi sull'out destro.

Le ultime sulla SPAL - Diverse assenze per i ferraresi: Kurtic squalificato; Borriello, Dramè, Mattiello e Simic indisponibili. Al posto dello sloveno potrebbe rivedersi, dopo due panchine consecutive, Vivani.

Le probabili formazioni

GENOA: Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Lapadula, Pandev

SPAL: Meret; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Grassi, Costa; Paloschi, Antenucci