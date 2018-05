Le ultime su Genoa-Torino: scalpita Pandev. Bonifazi recuperato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sfida senza obiettivi di classifica sia per il Genoa che per il Torino. Davide Ballardini dovrebbe proporre Veloso in mediana con Hiljemark e Bertolacci. Migliorano le condizioni di Laxalt, potrebbe giocare come esterno sinistro della mediana mentre davanti è ballottaggio tra Lapadula e Pandev. Squalificato Zukanovic, dietro è pronto El Yamiq per sostituirlo. Nel Torino tutti a disposizione, dietro Burdisso e Bonifazi si giocano una maglia da titolare. Conferme per l'attacco: Niang e Berenguer ancora in panchina, titolari nel 3-4-1-2 di Walter Mazzarri saranno dunque Ljajic dietro a Belotti e Iago Falque.

Genoa (3-5-1-1): Perin; Biraschi, El Yamiq, Izzo; Lazovic, Bertolacci, Miguel Veloso, Hiljemark, Laxalt (Omeonga); Medeiros; Lapadula (Pandev).

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Bonifazi (Burdisso), N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi (Barreca); Ljajic; Iago Falque, Belotti.