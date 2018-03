Le ultime su Hellas-Atalanta: Kean out. Dubbio Gomez

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il crack di Kean, che starà fermo a lungo, costringe il tecnico dell'Hellas Verona, Fabio Pecchia a riportare Matos in attacco. Il brasiliano farà coppia con Petkovic, spazio dunque sugli esterni a Romulo e Verde, con quest'ultimo in ballottaggio con Aarons. Sarà presumibilmente ancora 4-4-2 ma dietro c'è il rebus Vukovic: è in forte dubbio per la partita, lui come Boldor. Pronto Heurtaux per far coppia con Caracciolo contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che ha Gomez non al top. Per questo potrebbe giocare De Roon con Ilicic spostato più avanti e Cristante sulla trequarti. Dietro, con Toloi e Masiello, più Palomino che Caldara mentre tra i pali è sfida Berisha-Gollini. Infine il centravanti: più Petagna che Cornelius per una maglia dal 1'.

Hellas Verona (4-4-2): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Heurtaux, Fares; Romulo, Buchel, Valoti, Verde (Aarons); Petkovic, Matos.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha (Gollini); Toloi, Palomino (Caldara), Masiello; Hateboer, De Roon (Gomez), Freuler, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Petagna (Cornelius).