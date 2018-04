Le ultime su Hellas-Cagliari: torna Fares. Emergenza per Lopez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si fa complicata la stagione per l'Hellas Verona di Pecchia ma la salvezza non resta impossibile. Servirà però certamente una vittoria contro il Cagliari di Lopez altrettanto in cerca di punti per evitare la zona iper calda della classifica. Scaligeri con problemi in mediana: non al top Calvano che si ferma e Valoti, possibile tandem di mediana formato così di Buchel e da Fossati. Davanti ancora Cerci con Petkovic mentre rientra Fares come terzino sinistro dopo la squalifica e Nicolas per Silvestri tra i pali. L'infermeria dei sardi resta piena, così come fioccano le assenze per squalifica. Dietro tutto obbligato con Pisacane, Castan e Romagna. Farias e Han non sono al top, Sau e Pavoletti potrebbe così essere ancora una volta il tandem titolare scelto dall'uruguaiano Lopez dall'inizio.

Hellas Verona (4-4-2): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Buchel, Valoti (Fossati), Verde; Petkovic, Cerci.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Castan, Romagna; Faragò, Padoin, Barella, Ionita, Lykogiannis; Sau (Han, Farias), Pavoletti.