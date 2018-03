Le ultime su Hellas-Chievo: dubbio Kean. Inglese recupera

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Domani sera secondo anticipo della giornata col derby di Verona, l'Hellas è senza Romulo squalificato: può agire Verde sulla destra con Aarons alternativa. In mediana, Fossati verso la panchina e coppia centrale con Calvano e Buchel mentre dietro nessun dubbio nonostante il recupero di Heurtaux che dovrebbe andare in panchina. Davanti Pecchia ha ammesso che Kean non è al meglio: potrebbe così spostare Matos davanti con Aarons esterno. Nel Chievo sembra recuperato Inglese: pronto il tandem con Meggiorini, l'alternativa è Giaccherini che andrebbe a portare lo schema tattico al 4-3-2-1 con Birsa come compagno di reparto. Dietro, al fianco di Bani, sfida tra Tomovic e Dainelli con Gamberini non al top.

Hellas Verona (4-4-2): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Verde (Aarons), Calvano (Fossati), Buchel, Matos; Petkovic, Kean.

Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic (Dainelli), Bani, Jaroszinsky; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Inglese, Meggiorini (Giaccherini in caso di 4-3-2-1).